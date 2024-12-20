ورشات لتعليم اللغة الإنجليزية مجانا بالجزائر

إنطلق اليوم الجمعة، مؤتمر TESOL Dzair، لتحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر، بجامعة الجزائر 2، في بوزريعة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى الجزائر، سيقود هذه الورشات والجلسات النقاشية،خبراء، جاءوا لمشاركة معارفهم وأفضل الممارسات لتحسين تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر.

واجتمعت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، أوبين، مع المدربين المميزين الذين سيقودون الورشات والجلسات النقاشية في مؤتمر TESOL Dzair.

ولفتت السفارة، إلى أن تعليم اللغة الإنجليزية يفتح آفاقاً جديدة، مؤكدة عن فخرها بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ومنظمة World Learning لدعم مبادرات مثل TESOL Dzair.

ودعت السفارة، المهتمين، والذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد، بالانضمام للجلسات النقاشية مع خبراء تدريس اللغة الإنجليزية، اليوم وغدا، على الساعة 15:45، بجامعة الجزائر 2، ببوزريعة.

وأكدت السفارة، أن هذه الجلسات مفتوحة للجميع ومجانية تماماً ولا تتطلب التسجيل مسبقاً.