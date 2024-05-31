ورشات مفتوحة ومُفاجآت للأطفال بحديقة الحامة غدا

ستحتضن حديقة التجارب “الحامة”، بالعاصمة، يوم غد السبت، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، تظاهرة وورشات مفتوحة للأطفال، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة 01 جوان.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، نظم التظاهرة، من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع ولاية الجزائر. تحت شعار “أطفالنا مستقبلنا … حمايتهم غايتنا”.

وتضم التظاهرة عدة ورشات تنشطها قطاعات وزارية، هيئات عمومية، ومصالح أمنية، وفعاليات من المجتمع المدني.

وتتضمن برنامجا تربويا وترفيهيا ثريا ومتنوعا ستعرف مشاركة قوية للأطفال من مختلف الجمعيات الرياضية والثقافية. وأطفال الكشافة الإسلامية الجزائرية.