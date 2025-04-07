ورشة تكوينية حول الإنابات القضائية الدولية والتعاون الدولي

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر، ابتداءً من اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. ورشة تكوينية تحت عنوان “لنشارك الممارسات الفضلى في الإنابات القضائية الدولية والتعاون الدولي”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الورشة. التي ستدوم أشغالها ثلاثة أيام ( من07 إلى 10 أفريل)،”ستعرف مشاركة قضاة النيابة والتحقيق المكلفين بمعالجة ملفات ذات الصلة بالموضوع”.

وسينشّط هذه الورشة خبراء بريطانيون وقضاة جزائريون، يناقشون الجانب العملي وقضايا واقعية وملموسة. في مجال المشاركة في الممارسات الفضلى في الإنابات القضائية الدولية والتعاون الدولي، وفقا للبيان ذاته.