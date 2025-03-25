ورشة تنعدم فيها النظافة.. إتلاف كمية من حلوى العيد بالشلف

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وفصيلة الشرطة العامة بالأمن الحضري السادس و شرطة العمران وحماية البيئة. رفقة أعوان الرقابة بمديرية التجارة ومصلحة النظافة لبلدية الشلف. خلال خرجة ميدانية لمتابعة و مراقبة الأنشطة التجارية يوم 24 مارس الجاري. من إكتشاف ورشة سرية تنشط بطريقة غير قانونية لتحضير وصناعة الحلويات التقليدية بحي قزو بمدينة الشلف.

وتم العثور بداخل الورشة على كميات معتبرة من الحلويات التقليدية و مواد تحضيرها فاسدة وغير صالحة. تمثلت في 1200 كلغ من عجينة خاصة بتحضير مادة الزلابية. 120 لتر من العسيلة موضوعة ببراميل غير مطابقة. بالإضافة كذلك إلى 14 سينية لحلويات تقليدية “حلوى العيد” مطهية و 40 كلغ عجينة خاصة بتحضيرها، بعين المكان تم معاينة كذلك حوالي 10 لترات من مادة الزيت مستعملة للطهي و غير صالحة. مع حجز07 أكياس من مادة السميد بوزن 25 كلغ ، 01 كيس من مادة السكر بوزن 25 كلغ و مواد أخرى. خلاط كهربائي متعدد الأغراض للخرسانة و الطلاء.

كما تم الوقوف على عدة تجاوزات و ممارسات ماسة بسلامة و صحة المستهلك. بما فيها ظروف التحضير و الصناعة في مكان تنعدم فيه تماما شروط النظافة. عدم مطابقة الأدوات و الأغراض المستعملة في التحضير منها أدوات مضرة بالصحة. حيث جرى إتلاف المحجوزات مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها البالغ من العمر 40 سنة ، بالتنسيق مع النيابة المختصة .

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