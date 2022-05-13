ورشة سرية داخل منزل لتحميص وبيع القهوة في عين البيضاء بأم البواقي

وضع خلال اليومين المنصرمين أفراد الأمن الحضري الرابع بمعية عناصر فرقة الشرطة العامة. الذين كانوا برفقة عناصر فرقة قمع الغش التابعين لمصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات. العاملين بمفتشية التجارة في عين البيضاء بولاية أم البواقي. حدا لنشاط ورشة سرية تعمل في نشاط تحميص وتعليب وبيع القهوة بالجملة بطريقة غير شرعية.

بعد أن تبين لعناصر الفرقة المختلطة عند وصولها لهذه الورشة أن صاحبها لا يمتلك سندا قانونيا يبرر مزاولته لهذا النشاط. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل تعدى ذلك من خلال تحويل مسكنه العائلي لمزاولة هذا النشاط التجاري بطرق غير شرعية وفي سرية تامة.

مصالح الأمن والتجارة يضربان بقوة وتحجز 6 قناطير من البن

غير أن معلومات وصلت إلى المصالح الأمنية والإدارية عن هذه التجارة غير المراقبة. والتي قد تعرّض صحة المستهلك للخطر.ومن ثم انطلقت التحقيقات للتأكد من صحة المعلومات الواردة إليها.

حيث أسفرت العملية في آخر المطاف عن استخراج ترخيص من نيابة محكمة عين البيضاء. لمداهمة المكان المشبه فيه، بعد أصبحت المعلومات التي كانت محل تحقيق في حكم اليقين. لتتم محاصرة المكان ثم الولوج إليه، أين تم توقيف صاحب المنزل بمعية شخص آخر في حالة تلبس. مع مصادرة آلة تحميص وأخرى لتعليب القهوة آلـة خياطة وميزانين حجم كبير وآخر صغير. بالإضافة إلى 73 كيس فارغ من الخيشة تستعمل لتعبئة القهوة. علاوة على حجز 23 كيسا معبأة بمادة القهوة قدر وزنها بأكثر من 6 قناطير مهيأة للتسويق. كانت بحوزة المتهمين البالغين من العمر 38 و 59 سنة اللذين قدما أمام الجهات القضائية لدى محكمة عين البيضاء للبت في تهمة الموجهة لهما. والمتعلقة بإنشاء ورشة سرية لتحميص وتعليب وبيع بالجملة لمادة البن بطريقة غير شرعية.

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تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالعين البيضاء في وهران من اكتشاف ورشة سرية. لصنع مختلف الأنواع والأشكال من الأجبان بطريقة غير قانونية استغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه المنشأة السرية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المكان. تم حجز 555 كلغ من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك.

بعد حجز الأجبان تم توقيف صاحب المصنع السري الذي تمت متابعته بجنح عدم إمتلاك صاحب الملبنة شهادة الاعتماد الصحي. لمنشاة يرتبط نشاطها بمنتوجات ذات مصدر حيواني. فتح ورشة دون تراخيص من الجهات إدارية المحولة، غياب النظافة الصحية. انعدام العلامة التجارية بالمنتوج وعدم احترام السلامة الغذائية.