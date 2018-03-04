ورشة سرية لتجهيز «المصارين» الموجهة لصناعة «المرڤاز» داخل إسطبل!

مصالح قمع الغش وشرطة سطيف داهمت الموقع بعد بلاغ على الرقم الأخضر

تمكنت فرقة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بسطيف بالتنسيق مع مصالح الأمن، من تفكيك ورشة سرية لتحضير أمعاء الذبائح التي تستعمل في إعداد النقانق «المرڤاز»، والتي تقوم بتزويد غالبية الجزارين والقصابات المختصة في صناعة «المرڤاز» بهذه المادة رغم خطورتها على صحة المستهلك، ويتم تحضيرها في غياب شروط النظافة والصحة.

وقد تمت العملية بناء على معلومات وردت في بلاغ عبر الرقم الأخضر «3311» إلى مسؤولي منظمة حماية المستهلك بالولاية، والتي بدورها أخطرت مديرية التجارة التي قامت بمداهمة هذه الورشة بحي الأحواش القريبة من المذبح البلدي وبجانب السوق، وهي عبارة عن إسطبل تنعدم فيه أدنى شروط النظافة وسط انبعاث الروائح، إضافة إلى أن العتاد المستعمل في تحضير هذه المادة غير صحي ومسه الصدأ، ليتم حجز كميات من هذه المادة وكل العتاد المستعمل في عملية التحضير، وبعدها باشرت فرقة الأمن تحقيقا في مصدر هذه «المصرانة» مع صاحب الورشة، خاصة أن معظم الجزارين يقومون باسترجاع هذه المادة من ذبائحهم من المذبح البلدي لاستعمالها في صناعة «المرڤاز»، مما يرجح فكرة وجود مذبح سري يموّن صاحب هذه الورشة بهذه الأمعاء في سرية تامة.

وأفادت مصادر موثوقة أن مديرية التجارة أمرت، ابتداء من اليوم الأحد، كل الجزارين بالتصريح عن كميات «المصرانة» التي يستفيدون منها من ذبائحهم، ومدى استعمالها في تحضير النقانق.