ورشة عمل بين سلطة ضبط المحروقات ونظيرتها التشادية

إستضافت سلطة ضبط المحروقات، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب في تشاد. وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئتين بالجزائر العاصمة بتاريخ 23 أفريل 2026. حيث انطلقت ورشة عمل في إطار تنفيذ بروتوكول الإتفاق الموقع بينهما.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي بين سلطة ضبط المحروقات وسلطة ضبط قطاع النفط للمصب في تشاد. من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تنظيم أنشطة المصب للمحروقات. وتطوير البنى التحتية الطاقوية، والتكرير، والتخزين، وتوزيع المنتجات البترولية. كما يشمل قضايا استراتيجية تتعلق بالسلامة الصناعية، وحماية البيئة، والرقمنة، والحوكمة. فضلاً عن مراقبة جودة المنتجات البترولية والتنظيم الاقتصادي والتسعيري لقطاع المصب.

وتستهل البعثة التشادية برنامجها بورشة عمل مشتركة تجمع إطارات وخبراء المؤسستين حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتركز المناقشات، على وجه الخصوص، على التجربة الجزائرية في مجال تنظيم قطاع المصب، وتطوير المنشآت البترولية. وتسيير أنشطة التكرير والتخزين وتوزيع المنتجات البترولية.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مرافقة سلطة ضبط المحروقات لنظيرتها التشادية في مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط، والذي يُعد مشروعاً هيكلياً ومهماً لتطوير قطاع النفط للمصب في تشاد. ولهذا الغرض، يتضمن برنامج الزيارة عروضاً تقنية وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية واللوجستية، بما يتيح لأعضاء الوفد الاطلاع على التجربة الجزائرية والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

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