ورشة عمل حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر غدا

يشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب غدا الأحد بالعاصمة على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتطوير شعبة معدن الليثيوم في الجزائر.

وذلك قصد المساهمة في صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير الشعبة “بما يضمن مستقبلا واعدا للطاقة والاقتصاد الوطنيين”، وهذا بمشاركة نخبة من العلماء والكفاءات الوطنية البارزة.

وحسب بيان الوزارة يشارك في الورشة عدد من المسؤولين في القطاع، على رأسهم كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك، “سوناريم” وسونلغاز، إلى جانب رؤساء وكالات وهيئات القطاع، وكذا فاعلين من مؤسسات رسمية وشركات ومعاهد البحث والتطوير ومستثمرين وباحثين.

ويهدف هذا اللقاء إلى “تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمعدن الليثيوم المعروف بـ+الذهب الأبيض+ واستكشاف إمكاناته الواعدة في الجزائر كأحد الموارد الأساسية لتعزيز التحول الطاقوي.

وأشار البيان إلى ان هذه الفعالية تأتي في “إطار الرؤية الطموحة التي يقودها رئيس الجمهورية، والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر استغلال الثروات الاستراتيجية الكامنة في البلاد”.

كما سيتركز النقاش خلال الورشةن على الإمكانيات الهامة التي تزخر بها الجزائر من هذا المورد الثمين، مع التأكيد على ضرورة صياغة استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحويل الليثيوم إلى محرك فعال للنمو الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل مساعي الجزائر لتطوير قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية في هذا المجال.