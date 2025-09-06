ورشة عمل حول تطوير كرة القدم النسوية على هامش تصفيات “لوناف” بتونس

نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (لوناف)، اليوم السبت، بمدينة سوسة، ورشة عمل مخصّصة لتطوير كرة القدم النسوية.

على هامش تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، المقامة حالياً بتونس،

وجرت هذه الورشة، بمشاركة ممثلي الأندية من بينها نادي آفاق غليزان الجزائري. الورشة تناولت عدة محاور أساسية تخص مستقبل الكرة النسوية بالمنطقة، أبرزها الطب الرياضي، النزاهة في كرة القدم، ودور النشاط الإعلامي خلال المنافسات والدورات الدولية.

وشهدت الجلسة حضور، عضو المكتب الفدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية بالاتحاد الجزائري، نجمة دراجي، إلى جانب مشاركة الحكمات الدوليات الجزائريات غادة محاط، أسماء فريال وهاب، وسارة كماد، ما أضفى بُعداً مميزاً على أشغال الورشة.

الخطوة تعكس التزام “لوناف” بدعم كرة القدم النسوية عبر برامج تكوين وتطوير مستدامة، بما يضمن بروز أكبر للمنتخبات والأندية النسوية في الساحة القارية والدولية.