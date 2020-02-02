ورقلة.. أحكام بين البراءة والإعدام في قضية قتل شاب طعنًا

سلطت محكمة الجنايات الإستئنافية بولاية ورقلة، بجلستها اليوم الأحد، عقوبة الإعدام في حق مُدان بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.

كما نطقت ذات الهيئة القضائية في إطار نفس القضية ببراءة ثلاثة أشخاص آخرين، أعمارهم 31سنة، 24 سنة و26 سنة، لعدم ثبوت ما كان منسوبًا إليهم من عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وتعود وقائع هذه القضية الجنائية، حسب مجريات جلسة المحاكمة، إلى شهر سبتمبر 2018 حينما إلتقى ليلا، الجاني والضحية بمدينة الحجيرة.

حيث حدثت ملاسنات كلامية حادة بينهما، مما جعل الجاني يتوجه مسرعًا إلى منزله العائلي ويعود حاملا معه سكينا.

ليقوم الجاني مباشرة بتوجيه أربع طعنات إلى خصمه ثلاث منها كانت على مستوى الرقبة فيما طعنه في المرة الرابعة في الظهر.

وتم إجلاء الضحية إلى مصحة بمدينة الحجيرة إلّا أنّه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بشدة الطعنات التي تلقاها.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن الجاني، كان مصرًا على إزهاق روح الضحية بدليل أنّه قام بإحضار السكين وطعن المجني عليه، ملتمسا إنزال عقوبة الإعدام بحق المتورط الرئيسي في هذه القضية.

كما إلتمس في مرافعته أيضًا إدانة كل واحد من الأشخاص الثلاثة المتبقين، بأربع سنوات حبسا نافذًا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد منهم.