ورقلة: أرقام غير مطمئنة مع تزايد المصابين بوباء كورونا

قال الدكتور كيلاني، وهو منتسب للقطاع الصحي في ورقلة، إنّ الأرقام غير مطمئنة مع تزايد المصابين بوباء كورونا في الولاية.

وأورد ذات المتحدث، لإذاعة الجزائر من ورقلة، أن القطاع الصحي في الولاية، يتوفر على 150 سريرا جاهزا لاستقبال المرضى، في إنتظار إقتناء أجهزة تنفس.

وأشار الدكتور، إلى أن بعض المرضى يتفادون المجيء للمستشفى، حتى تتطور حالتهم الصحية.

موضحا أن عدم الالتزام بإجراءات الحجر فاقم عدد المصابين.

كما أكد الدكتور، إن المرض ليس فزاعة سياسية وعلى من لا يصدق زيارة المستشفى.

وفي الأخير، أورد الدكتور كيلاني: “ثقتنا في مواطنينا واعتمادنا على وعيهم للخروج من الجائحة”.