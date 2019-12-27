ورقلة: أمن دائرة أنقوسة يضع حدا لنشاط شبكة تروج المخدرات

عالجت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة أنقوسة، ثلاث قضايا، تمكن من خلالها من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تروج المخدرات.

وتتكون الشبكة من شابين في العقد الثاني من العمر، إلى جانب توقيف شابين آخرين بحوزتهما قطع من المخدرات، كانا بصدد إستهلاكها.

العملية الأولى تمت بعد قيام عناصر شرطة أمن دائرة أنقوسة، بدوريات راكبة، قصد تأمين المواطنين، أين لفت إنتباههم شاب مشبوه.

وتم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية في عين المكان، أين عثر بحوزته على قطعتين من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

وتم تحويله مباشرة إلى مقر أمن الدائرة وإخضاعه للتحقيق، ليتم إنجاز ملف قضائي جزائي ضده، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتم إحالته مباشرة إلى إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج.

العملية الثانية، تمت عقب إستغلال عناصر الشرطة معلومات مفادها قيام شابين بترويج المخدرات.

وفور ذلك، باشرت عناصر الأمن عمليات البحث والتحري، وجمع المعلومات، التي توجت بتحديد هوية المشتبه فيهما.

حيث قام عناصر الأمن بإعداد خطة أمنية، نجح من خلالها توقيف المشتبه فيهما، وبحوزتما صفيحة من المخدرات، قدر وزنها أكثر من 91 غرام، وقطعة صغيرة معدة للترويج.

وتم إنجاز ملف قضائي جزائي ضدهما، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمر إيداع الحبس، لتورطهما في جرم حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية، من أجل البيع والمتاجرة .

العملية الثالثة، تمت خلال قيام عناصر الشرطة بدوريات راجلة في الوسط الحضري، أين لفت إنتباه عناصر الشرطة شاب مشبوه.

وتم توقيفه، وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانوية، أين عثر بحوزته على قطعة من الكيف المعالج.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد الشاب الموقوف، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، التي أحالته مباشرة إلى إجراءات المثول الفوري، أين أصدرت في حقه غرامة مالية نافدة قدرها 20 ألف دج .