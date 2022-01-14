ورقلة..أمن دائرة المقارين يوقف مسبوق قضائي ويحجز دراجات نارية مسروقة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المقارين من معالجة قضيتي، تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة مع توفر ظرف التعدد.

وقضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة مع توفر ظرف الليل و استحضار مركبة ذات محرك.

أين تم إعداد خطة أمنية محكمة تم من خلالها تكثيف عمليات البحث والتحري، كللت بتحديد هوية المشتبه فيه،

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، لتسفر العملية عن توقيف شخص في عقده الثالث.

كما تم حجز 15قرص مهلوس من نوع باركيديل 5ملغ و7 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام و الأنواع ( سيوف + خناجر ).

بالإضافة الى تفكيك وتقطيع وكمية معتبرة من قطع غيار لأربع الدراجات النارية.

كما تم حجز 6 دراجات نارية، تبين أنها محل سرقة و6 صفائح معدنية تحمل أرقام تسلسلية خاصة بالدراجات النارية.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين صدر في حقه أمر إيداع.