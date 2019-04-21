ورقلة: أمن دائرة حاسي مسعود يفكك عصابة لترويج  المؤثرات العقلية وسط الشباب  

وضع عناصر الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة حاسي مسعـود، حدا لنشاط ثلاثة شبان في العقد الثاني من العمر بينهم أنثى.

تفاصيل العملية، تعود لقيام عناصر الشرطة بدوريات راجلة وراكبة بإقليم الإختصاص، أين لفت انتباههم مركبة مشبوهة على متنها شابين وإمرأة.

حيث تم توقيف المركبة ومراقبة وثائقها، وأثناء تفتيشها بدقة تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية، عددها 170 كبسولة.

وتم حجز الممنوعات والمركبة وتحـويل من كانوا على متنها إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق، وعقب استيفاء الإجراءات القانونية لتفتيش مقرات

إقامة الموقوفين، قام عناصر الشرطة بتفتيش غرفة مستأجرة من قبل أحد الموقوفين بأحد الفنادق بحاسي مسعـود، أين عـثر بداخلها

على كمية من المخدرات وزنها تجاوز 23 غرام من نوع الكيف المعالج، مجزأة على شكل قطع، وكمية أخرى من المؤثرات العقلية

بلغت 40 كبسولة، حيث تم إعداد محاضر رسمية للمتهمين بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

حيث تم إصدار أمر بالإيداع في حق 2منهم لتورطهم في جريمة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير شرعية لغرض البيع.

بيمنا استفاد شريكهم الثالث من رقابة قضائية لتورطه في جنحة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع.