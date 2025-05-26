ورقلة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتقرت التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بورقلة، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وبالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب 10949 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300.

وحسب بيان للجمارك، تم إحباط محاولة تهريب 10949 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ مخبأة و بإحكام داخل الباب الخلفي الأيمن. وخلف عداد سرعة السيارة، أسفرت هذه العملية كذلك عن حجز المركبة. التي استعملت في التهريب. و توقيف شخصين تمت إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

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