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ورقلة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 37 ألف قرص مهلوس

بقلم عايدة.ع
ورقلة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 37 ألف قرص مهلوس
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بأسطيل، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الناحية العسكرية الرابعة، من إحباط محاولة تهريب 37.350 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين 300 ملغ” بورقلة.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن كمية المهلوسات المحجوزة كانت مخبأة داخل صناديق بلاستيكية ومموهة بصناديق خضر فارغة على متن شاحنة.

كما أسفرت العملية كذلك عن حجز الشاحنة وتوقيف السائق، الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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