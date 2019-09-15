ورقلة: إحتجاج أولياء متوسطة “معمري محمد” بسبب الإكتظاظ وإنعدام التجهيز

احتج العشرات من أولياء التلاميذ لمتوسطة الشهيد معمري محمد، ببلدية بن ناصر بالولاية المنتدبة تقرت، في ورقلة، ومنعوا أبنائهم من الدخول للمؤسسة.

ورفض الأولياء الواقع الذي تغرق فيه المتوسطة، من النقص الفاضح في التجهيز والطاولات، ووضعية الحجرات.

وطالب الأولياء برحيل مدير المتوسطة، لتقاعسه في أداء مهامه.

كما شدد الأولياء على أن الإكتظاظ الذي فاق الـ50 تلميذ في الحجرة، رهن الواقع البيداغوجي والتحصيل لدى اولادهم.

وأضاف الأولياء، أن المتوسطة التي تستقبل الناجحين من 5 إبتدائيات، واكتظاظها، أثر على مردود أبنائهم.

وطالب المحتجين والي الولاية التدخل العاجل، لإنقاذ أبناءهم من شبح الإكتظاظ ونقص التجهيز والمعدات.