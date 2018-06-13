ورقلة.. إختتام المهرجان الولائي للأنشودة والمديح الديني

أسدل الستار سهرة الثلاثاء على فعاليات المهرجان الولائي للأنشودة والمديح الديني في طبعته الثانية عشرة.

الذي أشرفت على تنظيمه مديرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وعدد من الجمعيات .

وتميزت وقائع الحفل الختامي الذي نظم بدار الشباب 24 فبراير بتكريم الفرق الإنشادية المتألقة .

حيث عادت المرتبة الأولى إلى فرقة “بلابل الرحاب” من قرية الشط ببلدية عين البيضاء.

فيما عادت المرتبة الثانية لفرقة “الركاز” من تماسين أما المرتبة الثالثة فمن نصيب فرقة “بلابل الواحات” الفنية بالقصر القديم بورقلة.

وتم تكريم الفائزين من كلا الجنسين في الطبعة الثالثة عشرة للمسابقة الولائية الكبرى.

لحفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ نصفه وربعه وذلك بمنحهم شهادات شرفية وعدد من الهدايا والجوائز القيمة.

وشارك في المسابقة زهاء 890 عنصرا في التصفيات القاعدية والولائية وعرفت المرحلة النهائية من نفس المسابقة مشاركة 90 عنصرا.

وجرى خلال ذات الحفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ الأربعين النووية وكذا مسابقة الخطيب الصغير التي شارك فيها 50 متنافسا.