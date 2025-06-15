ورقلة.. إخماد حريق بمركز تجاري بسيدي خويلد

أعلنت مصالح الحماية المدنية، أنها تمكنت من اخماد حريق مهول بمركز تجاري بولاية ورقلة.

وأفاد المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق نهائيا و منع انتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما لاتزال عملية التبريد و الحراسة متواصلة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 00سا 02د، من أجل إخماد حريق شب داخل مركز تجاري. ببلدية و دائرة سيدي خويلد.

حيث سخر لهذا التدخل 11 شاحنة إطفاء، سيارتي إسعاف، سيارة اتصال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور