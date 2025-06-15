إعــــلانات
أخبار الجزائر

ورقلة.. إخماد حريق بمركز تجاري بسيدي خويلد

بقلم عايدة.ع
ورقلة.. إخماد حريق بمركز تجاري بسيدي خويلد
  • 171
  • 0

أعلنت مصالح الحماية المدنية، أنها تمكنت من اخماد حريق مهول بمركز تجاري بولاية ورقلة.

وأفاد المصدر نفسه، أنه  تم إخماد الحريق نهائيا و منع انتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما لاتزال  عملية التبريد و الحراسة متواصلة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 00سا 02د، من أجل إخماد حريق شب داخل  مركز تجاري. ببلدية و دائرة سيدي خويلد.

حيث سخر لهذا التدخل 11 شاحنة إطفاء، سيارتي إسعاف،  سيارة اتصال.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/JIVV6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر