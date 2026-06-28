ورقلة.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة، اليوم الأحد، حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 56، النقطة 29، ببلدية حاسي بن عبد الله، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن وحدة قطاع حاسي بن عبد الله مدعمة بالوحدة الثانوية عين البيضاء بورقلة. تدخلت لأجل انحراف وانقلاب سيارة من نوع باسات.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص رجل وامرأة و3 أطفال.

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