ورقلة.. إصدار أول قاموس بلغة “تاشلحيث” في وادي ريغ

صدر قاموس لغوي لتعلم اللغة الأمازيغية بالمتغير المحلي “تاشلحيت” التي يتحدث بها سكان منطقة وادي ريغ بتقرت في ورقلة.

والذي من شأنه أن يساهم في إثراء رصيد الثقافة الأمازيغية بمبادرة من المؤلف يوسف غطاس .

ويعد هذا الإصدار الذي نشر في الآونة الأخيرة ويحمل عنوان “إيلسنا “لساننا الأول من نوعه بالمتغير المحلي “تاشلحيت” وهو من القطع الصغير 58 صفحة ويعتمد لغة مبسطة.

وهو موجه لكافة المهتمين بتعلم اللغة الأمازيغية ” تاشلحيت” بعدد 700 كلمة تتعلق بقواعد تعلم وقراءة هذه اللغة الأمازيغية باللغة العربية وبالنطق اللاتينيي وحروف التيفناغ .

كما يحتوي على ضمائر لغوية وصفات وأسماء الإشارة والإستفهام وغيرها من الأدوات اللغوية والمعرفية في علم اللسانيات إلى جانب تقديم سلسلة لأسماء بعض الحيوانات والألوان وتسميات قديمة لأواني منزلية بالمتغير المحلي” تاشلحيت “.