ورقلة: إنتحار شخصين شنقا في ليلة واحدة

عثر ليلة أمس بحي بامنديل في ورقلة على جثة شخص يبلغ من العمر 38 سنة، إذ وجد مشنوقا بقطعة قماش داخل منزل في حالة متقدمة من التعفن.

وتم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وفي نفس الليلة إنتحر شخص آخر شنقا بالمدخل الرئيسي لمستشفى محمد بوضياف على الساعة الثالثة صباحا.

والضحية شاب يبلغ من العمر34 سنة، حيث فتحت مصالح الشرطة الجنائية تحقيقا لمعرفة اسباب حادثة الانتحار.

وقد شهدت ولاية ورقلة ارتفاعا كبيرا لحوادث الانتحار منذ بداية هذه السنة.