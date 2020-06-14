ورقلة.. إنطلاق فعاليات الحملة التحسيسية للوقاية من التسمم العقربي

إنطلقت، اليوم الأحد، فعالية الحملة التحسيسية للوقاية من التسمم العقربي بولاية ورقلة.

وحسب ما أفاد به رئيس المكتب الولائي لجمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية، للإذاعة الوطنية، فإن الحملة ينشطها كوكبة من المتدخلين على غرار عدد من الأطباء المختصين والاطارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك من خلال نشر فيديوهات تحسيسية بالإضافة إلى برامج يتم بثها عبر أمواج الإذاعة المحلية.

وأضاف ذات المتحدث أنه ينتظر من هذه الحملة تزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة حول المخاطر التي تسببها لسعات العقارب، والتي تعرف تزايدا خلال موسم الصيف، حيث تتسبب أحيانا في تسجيل وفيات.

كما سيتم أيضا، حسب ذات المصدر، تقديم نصائح مختلفة تتعلق بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتجنب الطرق التقليدية في العلاج، علاوة على التأكيد على ضرورة نقل الشخص الذي تعرض للسع بسرعة نحو أقرب مرفق صحي للاستفادة من للرعاية الطبية للازمة.