ورقلة: إنطلاق مشروع إعادة تأهيل وتمديد شبكة الصرف الصحي بالقصر العتيق

على غرار باقي ولايات الوطن إحتفلت عاصمة الواحات ورقلة. بإحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة. تحت شعار ” عهد جديد.. على درب الشهيد “.

وبالمناسبة توجه والي الولاية مصطفى آغامير إلى القصر العتيق لإعطاء إشارة الإنطلاق لمشروع. إعادة تأهيل وتمديد شبكة الصرف الصحي بالقصر العتيق على مسافة ( 1050 ) م .

خلال إشرافه على إعطاء إشارة الإنطلاق للمشروع شدّد المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية. خلال الشروحات المقدّمة إليه من طرف مكتب الدراسات على إحترام الآجال. في إتمام هذا المشروع معلِّلا ذلك أنّه لن يتحقّق إلاّ بإبداء الـمزيد من الديناميكية ومن الجديّة. سواء من حيث إعداد وتنظيم ورشة الأشغال أو من حيث المتابعة المداومة. لوتيرة الانجاز مع العمل على تطوير ذلك من قبل مكاتب الدراسة الموكلة إليها. هذه المهمّة خاصة وأن هذا المشروع يتواجد بمكان سكني. يفترض على مصالح بلدية ورقلة ضرورة الحرص والوقوف الميداني على سير المشروع لإنجازه في أسرع وقت ممكن.