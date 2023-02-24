ورقلة: إيداع شخص الحبس المؤقت بعد وفاة 6 أشخاص في حادث مرور

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، أنه تم إيداع سائق الحافلة التي كانت تعمل على الخط الرابط بين “باتنة وورقلة” الحبس المؤقت. بعدما تبين أنه المتسبب في الحادث.

وحسب بيان لمحكمة ورقلة، فإن حادث المرور تسبب فيه المدعو “ش. ي” سائق الحافلة من نوع “هايغر”. إثر محاولته تجاوز الشاحنة “جاك” التي كانت تسير أمامه. مصطدما بالحافلة اليسرى لمؤخرة الشاحنة أدى الى انحراف وانقلاب الحافلة. مسفرا عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومعاينة عدم توفر الحافلة على السائق المناوب.

وأضاف البيان، أنه تم بتاريخ 23 فيفري وبعد الإنتهاء من التحريات الأولية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، أين تمت متابعة المتهم “ش. ي” لارتكابه جنحة القتل الخطأ وجنحة الجروح الخطأ. بسبب التجاوز الخطير وعدم احترام السرعة المرخص بها قانونا بواسطة مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتجاوز.

كما تمت متابعة المتهم “”ف.د” لارتكابه جنحة التسيب في القتل الخطأ والجروح الخطأ بسبب التجاوز الخطير وعدم إحترام سرعة المرخص بها قانونا بواسطة مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي. أين تم إحالة المتهمين على قسم الجنح للمحاكمة بورقلة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وأوضح المصدر، أنه تم تأجيل المحاكمة لجلسة 2 مارس، مع إصدار أمر إيداع ضد المتهم الأول “ش.ي” ووضع المتهم الثاني “ف.د” تحت نظام الرقابة القضائية.

للإشارة فقد أسفر حادث مرور عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. حيث وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 56 مفترق الطرق دبيش بلدية حاسي بن عبد الله ولاية ورقلة.

وأوضحت الحماية في بيانها أنه تم التدخل على 00سا30د من أجل حادث،حيث تم اسعاف الجرحى ونقل كل الضحايا غلى المستشفى.

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