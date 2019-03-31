ورقلة: الأمن الحضري السابع يضع حدا لنشاط جمعية أشرار احترف عناصرها السرقة 

وضعت عـناصر الشرطة للأمن الحضري السابع بورقلة، حدا لنشاط أربعة أشخاص احترفوا السرقة بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم العشرين والثلاثين عاما.

تفاصيل العملية، تعود لتلقي مصالح الشرطة شكوى من بعض المواطنين، مفادها تعرضهم للسرقة من قبل مجموعة أشخاص يجهلون هويتهم.

وباشر بذلك عناصر الشرطة عملية التحري لجمع المعلومات للكشف عن هوية الفاعلين، أين توجت في ظرف زمني وجيز بالوصول إليهم.

حيث تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان تواجد الجناة، ليتم القبض عليهم في كمين محكم وسط المدينة، ليتم اقتيادهم لمقر الأمن.

لتم مباشرة إجراءات التحقيق معهم، والتأكد من تورطهم في السرقة، وبعد التحقيق معهم، تم تقديم المتهمين الأربعة أمام وكيل الجمهورية.

حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، من أجل الإعداد لجناية السرقة بالخطف والتعدد، واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب.