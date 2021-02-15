ورقلة: الإطاحة بجمعية أشرار تحترف السرقة

تمكن عناصر الأمن الحضري السادس بولاية ورقلة، من وضع حد لجمعية أشرار يحترفون جنحة السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت إثر تلقي شكوى من طرف ثلاثة مواطنين مفادها تعرضهم إلى السرقة.

وباشرت عناصر الأمن الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، ليتم تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بـ (ل ح)، (ك أ).

وباشرت ذات المصالح عمليات البحث والتحري، أين تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما مباشرة إلى مقر الأمن الحضري.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ثلاثة ملفات قضائية جزائية ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وصدر في حق كل مشتبه فيه 3 سنوات حبسا نافذا و300 ألف غرامة مالية مع الإيداع بالمؤسسة العقابية لورقلة عن الملف الأول.

كما تم الحكم بـ 05 سنوات حبسا نافذا و300 ألف غرامة مالية مع الإيداع بالمؤسسة العقابية ورقلة عن الملف الثاني.

وكذا 05 سنوات حبس نافذة و300 ألف غرامة مالية مع الإيداع بالمؤسسة العقابية ورقلة عن الملف الثالث.