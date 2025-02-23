ورقلة.. الإطاحة بشبكة تهرّب الفضة وضبط مبالغ مالية بعملات أجنبية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، الأسبوع المنصرم، من توقيف 03 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب العابر للحدود الوطنية، مع ضبط 32,859 كغ من معدن الفضة.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، التي باشرها محققو المصلحة المركزية. جاءت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لتهريب سلع مختلفة. وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني.

حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ورصد تحركاته وتوقيفه على متن مركبة سياحية. على مستوى حاجز أمنى بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة. وهو بصدد نقل كمية معتبرة من المصوغات من المعدن الأبيض (الفضة). من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية، يضيف البيان.

كما أسفر التحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، عن توقيف شريكيه الإثنين بكل من سطيف والجزائر العاصمة. وحجز كمية أخرى من المصوغات (الفضة)، وضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 6.499.500 دج، ضبط 76600 دولار أمريكي. ومبالغ مالية أجنبية أخرى من مختلف العملات، بالإضافة إلى مركبتين (02) كانتا تستعملان في نشاط الشبكة.

يشار أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن جناية التهريب. على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. من والى الخارج وتبييض الأموال، حسب المصدر نفسه.

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