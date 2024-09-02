ورقلة: الإطاحة بـ 7 أشخاص يتاجرون بالمخدرات

تمكنت عناصر أمن ولاية ورقلة من الإطاحة بسبعة أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع ضبط و حجز إجمالا 1034 كبسولة من المؤثرات العقلية. و455 غرام من المخدرات ” كيف معالج”.

ا️لعملية تمت على إثر عمليتين أمنيتين لفرقة البحث و التدخل BRI تحت إشراف النيابة المختصة. أين تم خلال العملية الأولى من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم و ضبط 985 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى 17 غرام من المخدرات “كيف معالج”.

أما العملية الثانية تم من خلالها توقيف ثلاثة أشخاص مع ضبط 438 غرام من المخدرات “كيف معالج”. 49 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ.

و️بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.