ورقلة.. الإعدام لقاتل جاره قرب الوكالة المحلية للتشغيل في الرويسات

سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة اليوم عقوبة الإعدام ضد المسمى ” م. ي. ب” المتهم بقتل الضحية “ع. ج.ح”.

وقضت المحكمة أيضا بإلزام الجاني بدفع غرامة مالية للطرفين المدنيين وهما والدا الضحية تقدر قيمتها ب 2 مليون دج لكل واحد منهما.

كما نطقت ذات الهيئة القضائية ببراءة المدعو “ع.ك.ب” بعد نفي عنه التهمة التي كان متابعا بها في إطار هذه القضية الجنائية وهي عدم الإبلاغ الفوري عن جناية.

و تعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس 2018 حينما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة مكالمة هاتفية مفادها تعرض الضحية “ع.ج.ح” للطعن بواسطة سلاح أبيض.

و تبين من خلال التحقيق أن الجاني الذي كان مخمورا هو من قام وبعد مناوشات كلامية حدثت بينه و بين الضحية بالقرب من مقر الوكالة المحلية للتشغيل ببلدية الرويسات بورقلة بتوجيه ثلاث طعنات للضحية حيث كانت إحداها على مستوى الصدر ليتم نقله إلى مستشفى محمد بوضياف من طرف كل من المدعو “م.ل.ب” والمسمى “ع.ك. ب” الذي لم يبلغ مصالح الدرك الوطني بالحادثة إلا بعد مضي ساعتين من وقوعها.

و شدد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الفعل الجنائي المقترف في إطار هذه القضية ملتمسا من هيئة المحكمة إدانة المدعو “م.ي.ب” بالإعدام و معاقبة المسمى “ع. ك. ب” بخمس سنوات حبسا نافذا و غرام مالية قيمتها 100 ألف دج لإرتكابه جنحة عدم الإبلاغ الفوري عن جناية.