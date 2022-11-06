ورقلة: الحبس للمشتبه فيه بمحاولة قتل عون أمن بكلية الإقتصاد

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة، بوضع المشتبه فيه في جناية محاولة قتل عون أمن بكلية الإقتصاد بورقلة، رهن الحبس المؤقت.

وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة يعلم الرأي العام أنه بتاريخ 22 أكتوبر الجاري وعلى إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيه قيام صاحب سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” بيضاء اللون. يدهس عون أمن الجامعة بمدخل القطب الجامعي بكلية الإقتصاد لورقلة”.

كما اشار البيان، إلى أنه وعلى إثر ذلك تم توجيه تعليمة نيابية بتكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية إستغلال مقطع الفيديو المتداول وتحديد هوية الفاعل. وتقديمه أمام نيابة الجمهورية فور الإنتهاء من التحقيق الأولي.

وخلص البيان إلى أنه تم بتاريخ نهاية الأسبوع تقديم المشتبه فيه “ر.هـ”و إحالته على التحقيق القضائي لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي. طبقا لأحكام المواد 261,254,30 من قانون العقوبات. ليتم سماعه عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.