ورقلة.. الحرائق تتلف 2302 نخلة في 7 أشهر

أتلفت ما لا يقل عن 2302 نخلة جراء اندلاع 308 حريقا خلال الفترة الممتدة ما بين أول جانفي ونهاية جويلية المنصرم بولاية ورقلة.

كشفت مصالح مديرية الحماية المدنية، اليوم الأحد نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحرائق اسفرت عن إتلاف 4.329 متر طولي من مصدات الرياح و 49.930 متر مربع من الحشائش.

بالإضافة إلى قلة العناية ببساتين النخيل وتنظيفها من الأشياء القابلة للاشتعال، فضلا عن غياب المسالك التي تسهل دخول عناصر الحماية المدنية، عوامل أخرى تساهم في اندلاع الحرائق.

كما أشارت ذات المصالح أن أسباب الحرائق تعود لاسيما إلى الحرارة المرتفعة المسجلة خلال شهر جويلية والإهمال والأعمال التخريبية.