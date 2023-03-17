ورقلة: الدرك يحجز أكثر من 30 ألف قارورة خمر

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة. و بناءا على معلومات مستقاة من طرف عناصر فرقة الأمن والتحري رقم 01 للدرك الوطني بحاسي مسعود. مفادها تخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في أحد المنازل الواقعة ببلدية حاسي مسعود بورقلة.

كما تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المسكن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع تقدر بـ 30108 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات (كيف معالج ) تقدر بـ 168 غرام . و مبلغ مالي يقدر بـ 300.000دج من العائدات الإجرامية ( 30 مليون سنتيم ). بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص المتورط ، على اثر ذلك تم إعداد ملف قضائي سيتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.