ورقلة: العثور على جثة الشاب المفقود منذ 5 أيام بالبرمة الحدودية

عثر صبيحة اليوم السبت، عناصر الجيش الوطني الشعبي، على جثة الشاب ربيع مقداد بالصحراء، بالمنطقة المسماة بير بنت المداني، بالبرمة ولاية ورقلة، بعدما فقد اثره منذ خمسة أيام.

وفي هذا السياق، وبالرغم من العمليات المتواصلة للبحث عنه من طرف السلطات الأمنية والمواطنين،الا أنه لم يتم العثور عليه إلا صبيحة اليوم، حيث تعود اسباب الموت الى العطش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة بهذه المنطقة.

هذا وينحدر هذا الشاب من بلدية البرمة التي تشهد مرارا و تكرارا فقدان أبنائها في الصحراء بسبب اتخاذهم مسالك صحراوية مختصرة بسبب طول الطريق الوحيد بالمنطقة ورداءته.

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