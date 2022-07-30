ورقلة: العثور على جثة الشاب المفقود منذ 5 أيام بالبرمة الحدودية
عثر صبيحة اليوم السبت، عناصر الجيش الوطني الشعبي، على جثة الشاب ربيع مقداد بالصحراء، بالمنطقة المسماة بير بنت المداني، بالبرمة ولاية ورقلة، بعدما فقد اثره منذ خمسة أيام.
وفي هذا السياق، وبالرغم من العمليات المتواصلة للبحث عنه من طرف السلطات الأمنية والمواطنين،الا أنه لم يتم العثور عليه إلا صبيحة اليوم، حيث تعود اسباب الموت الى العطش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة بهذه المنطقة.
هذا وينحدر هذا الشاب من بلدية البرمة التي تشهد مرارا و تكرارا فقدان أبنائها في الصحراء بسبب اتخاذهم مسالك صحراوية مختصرة بسبب طول الطريق الوحيد بالمنطقة ورداءته.
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حجز 461 مليون سنتيم مزورة في ورقلة
كما تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ورقلة من الإطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية.
وحسب بيان للشرطة الجزائرية، فقد تم حجز ما قيمته 461 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000دج.
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الوادي: الإطاحة بعصابة وحجز أزيد من 01 كلغ من الكوكايين
من جهة أخرى، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، وفي عملية نوعية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 05 أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر. من بينهم امراة ينحدرون من ولايات مختلفة.
كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة الكوكايين قدرت كمياتها بـ 01 كيلوغرام و 50غرام.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية قام بها عناصر المصلحة بعد الاستغلال الأمثل لمعلومات حول تحركات الشبكة الاجرامية بأحد أحياء عاصمة الولاية. لتنطلق على الفور عملية البحث والتحري. ليتم تحديد نقاط تواجد أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي تستغل مركبة سياحية في تنقلاتهم.
أين تم وضع تشكيل أمني وفق خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفهم في وقت متأخر من الليل. بعد التأكد بأن السيارة محل بحث في قضية الحال. ليتم توقيف جميع عناصر المجموعة الإجرامية. وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للمتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية. عن جرم جناية الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل لغرض البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات الصلبة كوكايين في إطار جماعة إجرامية منظمة.