ورقلة: الفوج الأول من الحجاج يغادر نحو البقاع المقدسة

غادر مساء أمس الجمعة الفوج الأول لحجاج ولايات الجنوب الشرقي من مطار عين البيضاء بورقلة باتجاه المدينة المنورة، لأداء فريضة الحج.

وحسب الإذاعة الجزائرية، يتكون الفوج من 300 حاجا، تنقل في ظروف جيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية .

وكان في توديع الحجاج والي ولاية ورقلة مصطفى اغامير مرفوقا بالسلطات المحلية.

كما يعد هذا الفوج الأول من أصل 12 فوجا مبرمجا من مطار ورقلة لنقل 3798 حاجا قدموا من ولايات ورقلة، وإيليزي وغرداية، والوادي، وتقرت، والمغير، وعين صالح، المنيعة، وجانت.