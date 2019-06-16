ورقلة.. القبض على أربعة مجرمين مبحوث عنهم

قصد تجفيف منابع الجريمة ووضع حد لنشاط المجرمين أطلقت مصالح أمن ولاية ورقلة من مداهمات لأوكار الجريمة المتواجدة بالوسط الحضري.

أين تم تسخير كافة الإمكانيات المادية البشرية للعملية، التي توجت في ظرف أقل من 24 ساعة من توقيف 04 مجرمين مبحوث عنهم قضائيا.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو”خ.م” الذي عثر بحوزته على كمية من المخدرات، والمدعـو”ع.ع” في العشرينيات من العمر عون أمن بشركة.

متورطان في جرم السرقة الموصوفة، حيث بعد إستيفاء إجراءات التحقيق تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمر إيداع الحبس.

كما تم في نفس السياق إلقاء القبض على المدعو”ب.ل” والمدعو”م.ا” مبحوث عنهما لتورطهما في جرم تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقهما أمر إيداع الحبس.