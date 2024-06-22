ورقلة: القبض على مُختطفة رضيعة وشركائها

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ورقلة، الأسبوع الماضي، من توقيف مختطفة مولود حديث العهد بالولادة من جنس أنثى، من المؤسسة الاستشفائية المختصة الأم والطفل بورقلة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود أطوار القضية إلى تلقي مصالح أمن ولاية ورقلة، يوم 15 جوان الجاري، بلاغا من إدارة ذات المؤسسة الاستشفائية، عن اختفاء مولود حديث العهد بالولادة من جنس أنثى في ظروف غامضة.

لتباشر الفرق العملياتية للشرطة، تحريات معمقة وعمل استعلاماتي مكثف، مكّنهم، من فك لغز القضية. وتحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها، وإعادة الرضيعة لأحضان والدتها.

كما أسفرت التحقيقات مع المشتبه فيها عن توقيف 09 أشخاص، من بينهم شريكتها الرئيسية في العملية.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جناية اختطاف طفل من مؤسسة صحية. وتعريض حياة طفل وسلامته الجسدية للخطر، في إطار جماعة إجرامية منظمة.