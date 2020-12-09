ورقلة.. المدرسة العليا للأساتذة تستقبل 450 طالبا جديدا

أسفرت عملية التوجيه للمدرسة العليا، على توجيه 395 طالبا من حاملي بكالوريا 2020، كما تم قبول 55 طلب تحويل.

ليرتفع عدد الطلبة الجدد إلى 450 طالبا موزعين على 09 فروع تكوين، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الثانية من التحويلات.

هذا ولم تشهد المدرسة استقبال تعدادات للطلبة بهذا القدر منذ الموسم الجامعي 2016/2015.

وهذا بفضل مساعي الطاقم الإداري والبيداغوجي لها وعلى رأسه مدير المدرسة الذي طبق خطة من خلال المراسلات المتعددة باستجابة الوصاية وإلغاء المعدل الوطني وتخفيض معدل الترشح إلى 20/14.

وكذا رفع عدد الرغبات إلى 10 رغبات، وهو الأمر الذي أعطى فرصا أكبر لحاملي بكالوريا 2020 المنتمين للنطاق الجغرافي للتوجيه للمدرسة المتمثل في ولايات ورقلة، بسكرة، الوادي وغرداية للإلتحاق بمختلف تخصصات المدرسة.