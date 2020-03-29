ورقلة.. الملحقة الجهوية لمعهد باستور تدخل حيز الخدمة اليوم

تدخل الملحقة الجهوية لمعهد باستور بولاية ورڨلة حيز التشغيل رسميا اليوم الأحد.

قال مدير الصحة والسكان بولاية ورقلة، فاضل مصدق، في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن “الملحقة الجهوية لمعهد باستور بورقلة تدخل حيز التشغيل رسميا اليوم الأحد، للتكفل بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا بالولايات الجنوبية الشرقية”.

وأكد المسؤول أن “نشاط المخبر الجهوي المرجعي للكشف عن الاوبئة بورقلة سيغطي بالإضافة إلى ولاية ورقلة كل من ولايات الأغواط وبسكرة وغرداية وايليزي والوادي وتمنراست”.

وأوضح ذات المسؤول أن “المخبر المتواجد على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف، سيكون مسيرا من طرف مجموعة من الأطباء البيولوجيين والأخصائيين للإشراف على القيام بعملية التحاليل المخبرية والكشف عن مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا”.