ورقلة: النائب مسعودي يتكفل بنقل أزيد من 10 آلاف مترشح لمسابقة التوظيف التربية

قام النائب محمد مسعودي بالتكفل في نقل أزيد من 10 آلاف مترشح لإجتياز إمتحانات التوظيف التربيةبورقلة .

أين سخر من أمواله الخاصة 26 حافلة مكيفة، لنقل المترشحين من الولاية المنتدبة تقرت الى ورقلة.

وهذا على مسافة 160 كلم بغية رفع الغبن عليه، وأيضا تسهيل تنقلاتهم

خاصة أن عدد المترشحين من تقرت يفوق 70 بالمئة من المسجلين في المسابقة .

وقد لاقت المبادرة شكلت إستحسان كبيرة من كل أطياف المجتمع وخاصة المترشحين منهم.

وتأتي في ظلها مناشدة وزيرالتربية بضرورة فتح مراكزإمتحان للمسابقات التوظيف لتقليل وتقليص المتاعب على أهالي الجنوب من عناء التنقل على مسافات طويلة.