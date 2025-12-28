ورقلة.. الوالي يستقبل مستثمرين قطريين لدعم الزراعات الاستراتيجية

إستقبل عبدالغني فيلالي والي ولاية ورقلة صبيحة اليوم بمقر الولاية ممثلين عن شركة الريان الزراعية القطرية الراغبة في الاستثمار في القطاع الفلاحي لا سيما في مجال الزراعات الاستراتيجية بالمحيطات الفلاحية بمنطقة قاسي الطويل ببلدية حاسي مسعود.

خلال اللقاء أبرز الوالي الإمكانيات التي تحوزها ولاية ورقلة فلاحيا بمحيطاتها ذات المساحة الهامة والتي تعمل مصالح الدولة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الجادين من تسهيل اجراءات حفر الآبار، شق المسالك الفلاحية والربط بشبكة الكهرباء.

كما أكد والي الولاية على الإجراءات الرامية لمرافقة المستثمرين الفلاحيين لاسيما في مجال الزراعات الاستراتيجية التي توليها الدولة العناية اللازمة.

وحضر إلى جانب والي الولاية كل من مدير الأشغال العمومية، ومدراء الري، الوكالة الوطنية للموارد المائية بورقلة، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بورقلة.