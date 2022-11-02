ورقلة..ايداع شخص الحبس المؤقت بعد دهسه عون امن جامعة بسيارته

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة، اليوم الأربعاء، بوضع مشتبه به (ر.ه) رهن الحبس المؤقت لارتكابه جناية محاول القتل العمد، بعد دهسه عون امن جامعة القطب الجامعي 2 بكلية الاقتصاد بورقلة.

وحسب بيان محكمة ورقلة، فبعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، الخميس الفارط، يظهر فيه قيام صاحب سيارة من نوع هيونداي أكسنت بدهس عون أمن الجامعة بالقطب الجامعي 2، على إثر ذلك قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإستغلال مقطع الفيديو المتداول و تحديد الفاعل و تقديمه أمام نيابة الجمهورية حيث تم سماعه عند الحضور الاول من طرف قاضي التحقيق الذي امر بوضعه رهن الحبس المؤقت وايداعه.