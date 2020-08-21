ورقلة بالمرتبة الأولى..7 مناطق جزائرية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

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ورقلة بالمرتبة الأولى..7 مناطق جزائرية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم
بقلم نسرين محفوف

سجلت اليوم الجمعة، 7 مناطق جزائرية، أعلى درجات حرارة في العالم.

وحسب موقع داست بول الإسباني، فقد تصدرت ورقلة المرتبة الأولى عالميا، بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية.

وجاءت في المرتبة الثانية، رفحاء بالمملكة العربية السعودية، حيث فاقت بها درجة الحرارة  47.6 درجة.

وجاءت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي كل من حاسي مسعود، تقرت وأدرار، حيث تراوحت فيها درجات الحرارة بين 47.5 و47.2 درجة مئوية.

وجاءت في المرتبة السابعة عين صالح بعد عمان بحرارة بلغت 47.1 درجة مئوية.

لتأتي في المراتب 9 و11 و12 كل من رود النص بإليزي، رقان وتيميمون، بدرجات حرارة تراوحت ما بين 46.4 و46.6.


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