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ورقلة : تسجيل أكثر من 1202 لسعة عقرب تسببت في وفاة 5 أشخاص

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ورقلة : تسجيل أكثر من 1202 لسعة عقرب تسببت في وفاة 5 أشخاص صورة من الارشيف
بقلم عاصم بوخاري

كشف مدير الصحة بالنيابة الدكتور معمري جمال طبيب مختص في علم الاوبئة والطب الوقائي أن المصالح الصحية سجلت منذ بداية السنة أكثر من 1202 حالة لسعة

تسببت في وفاة 5 أشخاص اخرهم الدكتورة عائشة التى أكد حسبه أنها تلقت كل الرعاية الطبية وأن الطاقم الطبي الذي اشرف على عملية الانعاش حاول بكل الطرق أن ينقذ حياتها ولكن الاجل كان اقرب اليها مقدما تعازيه إلى عائلة الفقيدة. 

وأردف أن السبب الرئيسي وراء تسجيل هذا العدد الكبير من المصابين بلسعات العقارب يعود الى نقص النظافة والانارة العمومية ناهيك عن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.


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