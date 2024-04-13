ورقلة: تسجيل حوالي 100 تدخل لشفط مياه الأمطار

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة حوالي 100 تدخل لشفط مياه الأمطار. عبر مختلف الطرقات والشوارع والتجمعات السكنية وداخل المنازل.

كما سجلت ذات المصالح تدخلات أخرى، بسبب حرائق عدادات كهربائية وانهيار منزل بحي سعيد عتبة الشرقية بعاصمة الولاية.

وتم تسجيل هذه التدخلات خلال الفترة الممتدة من منتصف نهار أمس الجمعة إلى غاية صبيحة اليوم السبت.

وتتواصل جهود مختلف الفرق التقنية لشفط المياه المتجمعة. وكذا تنظيف شبكات الصرف الصحي والبالوعات والمجاري بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير.

للتذكير, أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له عن تساقط أمطار غزيرة. قد تبلغ كمياتها محليا 80 ملم. على عدد من ولايات جنوب شرق البلاد بداية من يوم امس الجمعة لتستمر إلى غاية مساء اليوم السبت.