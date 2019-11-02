ورقلة: تسليم السيف الذهبي والجوائز المالية للفائزين بسباق المهاري

سلمت اللجنة المنظمة لسباق المهاري، السيف الذهبي للفائز الأول بماراطون الإبل.

وفي حفل حضره الألاف من المواطنين، تم تسليم جوائز مالية معتبرة للفائزين بمختلف سباقات الإبل، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية.

وشهدت التظاهرة مشاركة دولية لنوادي الابل من ليبيا وتونس والنيجر والسودان، إضافة إلى نوادي من كل الولايات الجنوبية.

وقد أقيمت الفعاليات تحت رعاية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتحت إشراف والي الولاية.

ويعتبر سباق الإبل الرياضة رقم 1 بالجنوب، وينتظر أن تقام دورة أخرى من تنظيم النادي الرياضي لسباق المهاري بمتليلي الشعانبة.

ويشارك في الدورة دول خليجية، منها السعودية والامارات والكويت، ودول عربية وإفريقية أخرى، على غرار مصر وتشاد وإرتيريا والسودان.

وستقادم هذه الدورة نهاية الأسبوع، بمدينة زلفانة، بغرداية، تحت شعار دورة الكأس الذهبي.