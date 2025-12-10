ورقلة.. تسمم 05 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

تعرض 5 أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي بني واقين ببلدية ورقلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافاتها تدخلت من أجل إسعاف 05 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي بني واقين بلدية و دائرة ورقلة.

حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

