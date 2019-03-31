ورقلة : تصدير 280 طن من الكوسة الخضراء نحو إسبانيا

قام المركب الفلاحي الصناعي “غمرة”، بتقرت، بتصدير 280 طن من الكوسة الخضراء، نحو إسبانيا، خلال الموسم الفلاحي الحالي”2018/2019”.

وحسبما علم، اليوم الأحد، من مدير المركب، عبد الحق كافي، لـ”واج”، فإن الشركة الاسبانية “اقرو فراش”، هي التي تتكفل بعملية التصدير، عبر ميناء وهران.

وسجل في هذا الموسم، زيادة في كمية المحصول، التي تجاوزت 400 طن، وتم تسويق ما يزيد عن 150 طن، نحو الأسواق الداخلية.

وترجع هذه الزيادة في محصول الكوسة الخضراء ، للجهود المبذولة من طرف القائمين علي تسيير المركب.

لاسيما المهندسين الفلاحين، والتقنين، الذين تلقو تكوينا متخصصا لمدة شهر، بأفضل الجامعات الإسبانية.

إلى جانب المرافقة التقنية لإطارات إسبانية، لتحسين هذا المحصول الهام، الموجه بالخصوص نحو الأسواق الأوروبية.

ويضاف إلى ذلك توفر اليد العاملة المحلية، حيث يشغل المركب أزيد من 180عامل، وكذا توفر المياه الجوفية.

ويطمح القائمين علي المشروع، إلي زيادة كمية المحصول بالمركب، لتصل إلى 800 طن، خلال الموسم الجاري.

إلى جانب إدراج زراعة بواكير أخري مستقبلا، علي غرار الطماطم والفلفل الأخضر، لتخفيض العجز الفلاحي الذي تشهده الأسواق المحلية.

للتذكير، تم تجسيد مركب غمرة، في إطار الشراكة الجزائرية الاسبانية الممثلة في شركة “الكنترا سيستام”.

هذه الشراكة تدوم 3 سنوات، وتمتد إلي غاية شهر جوان من السنة الجارية.