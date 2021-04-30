ورقلة: تصدير 81 ألف لتر من الأوكسجين الطبي السائل نحو تونس

أطلقت شركة “كالغاز ألجيري” المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية تصدير 81 ألف لتر من الأوكسجين الطبي السائل نحو تونس.

وقال نجيب خديم مدير وحدة “كالغاز-ألجيري” بورقلة، “لوأج”، أنه تمت تعبئة ثلاث شاحنات صهريج بسعة 27 ألف لتر.

وأضاف أن العملية إنطلقت أمس الخميس من ولاية ورقلة متوجهة إلى تونس عبر المعبر الحدودي البري الجزائري- التونسي “بوشبكة” بولاية تبسة.

وكشف في ذات السياق، أن هذه العملية هي الثانية من نوعها بعد تلك التي نُفذت في نوفمبر الماضي تطبيقا لعقد الشراكة المتضمن التموين بالغازات الصناعية والأوكسجين والآزوت المميع بالخصوص.

وأضاف خديم، أن عملية تزويد المؤسسات الإستشفائية بالأوكسجين تعد من بين أنشطة الشركة، التي موّنت السنة الفارطة أكثر من 250 مؤسسة إستشفائية عبر الوطن بالأوكسجين الطبي السائل مجانا.