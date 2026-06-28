ورقلة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من 28 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر الدرك الوطني بورقلة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز 28.429 قرصا مهلوسا، وذلك مواصلةً لجهود مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في مكافحة كافة أشكال الجريمة.

وحسب ما أورده بيان للمصالح ذاتها. اليوم الأحد، فإنه “تطبيقا للمخطط الموجه لمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ28.429 قرصا مهلوسا نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي قدره 8000 دج، وهواتف نقالة”.

وجاءت العملية، بحسب البيان ذاته، في إطار قيام أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بخدمة السد الثابت بالمنطقة المسماة حوض بركاوي، حيث تم إيقاف حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة ورقلة باتجاه الغرب الجزائري. “ليتم، بعد التفتيش الدقيق للركاب والحافلة، العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبّأة داخل حقيبة”. ليتم توقيف شخص مشتبه فيه.

وبعد مواصلة التحقيق، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، تم توقيف المشتبه فيه الثاني”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه “بعد الانتهاء من التحقيق، تم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة”.